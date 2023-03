Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei: Dieb ohne Fahrkarte aber mit Drogen im Gepäck muss in Haft

Magdeburg (ots)

Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte am Dienstag, den 14. März 2023, gegen 11:00 Uhr einen Mann am Magdeburger Hauptbahnhof. Die fahndungsmäßige Überprüfung im polizeilichen Informationssystem ergab, dass die Staatsanwaltschaft Magdeburg den aus dem Irak stammende Mann seit Februar dieses Jahres per Vollstreckungshaftbefehl gesucht hatte. Demnach wurde er im September 2022 durch das Amtsgericht aufgrund von Diebstahls in vier Fällen sowie Erschleichens von Leistungen in drei Fällen zu einer Freiheitsstrafe von 8 Monaten verurteilt. Der 32-Jährige hielt sich unbekannten Ortes auf. Folglich erging der Haftbefehl. Die Einsatzkräfte eröffneten diesen, verhafteten den Mann und brachten ihn zur Dienststelle. Bei der Durchsuchung wurde ein szenetypisches Cliptütchen mit einer geringen Menge an Betäubungsmittel, vermutlich Marihuana, fest- und sichergestellt. Der Verurteilte wurde durch die Bundespolizisten in die Justizvollzugsanstalt nach Burg gebracht. Zudem wurde eine Strafanzeige wegen unerlaubten Betäubungsmittelbesitz gefertigt.

