Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei: Nicht unerheblicher Fund an Drogen

Magdeburg (ots)

Am Samstag, den 11. März 2023 fiel einer Streife der Bundespolizei ge-gen 15:00 Uhr ein Mann aufgrund von Ausfallerscheinungen im Perso-nentunnel des Magdeburger Hauptbahnhof auf. Der 34-Jährige wies eine unkontrollierte Motorik und erhebliche Nervosität auf. Die Beamten kon-trollierten den Deutschen und es wurde bekannt, dass dieser bereits we-gen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz polizeilich in Erschei-nung getreten war. Dementsprechend hakten die Bundespolizisten nach. Der Mann gab zu, Betäubungsmittel in seinem Rucksack mitzuführen. Die Einsatzkräfte fanden darin knapp 400 Gramm Drogen, wobei es sich vermutlich um Speed handelte, und stellten dies sicher. Der Mann wurde zur Dienststelle gebracht. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige zuständigkeitshalber an die Landespolizei übergeben.

