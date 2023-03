Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Durchsuchungsmaßnahmen der Bundespolizei in Magdeburg

Magdeburg (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg führt im Auftrag der Staatsanwaltschaft Magdeburg ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Am 23. März 2023 vollstreckten Beamte der Bundespolizei in den frühen Morgenstunden einen Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichtes Magdeburg in Magdeburg. Dabei kamen 12 Bundespolizisten zum Einsatz. Die umfangreichen Ermittlungen richten sich gegen einen 44-Jährigen, der im Verdacht steht im Zeitraum vom Mai 2019 bis April 2021 vier Straftaten im Raum Magdeburg (3) und Landsberg am Lech, Bayern (1) begangen zu haben. Indem er Züge mit diversen Graffitis besprüht haben soll. Hierdurch entstand ein Sachschaden von circa 10.700 Euro. Im Rahmen der Durchsuchung der Wohnung des Mannes sowie dem dazugehörigen Keller stellten die Einsatzkräfte Beweismittel, wie Telefone und diverse Speichermedien, fest. Diese Beweismittel wurden beschlagnahmt und werden im Anschluss gesichtet und ausgewertet. Die Ermittlungen dauern an.

