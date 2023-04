PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Mit Bauschaum Türe und Felgen beschädigt, Eine Bedrohung mit Messer und Einsatz von Tierabwehrspray endet im Polizeigewahrsam

Limburg (ots)

Sachbeschädigung an Pkw´s und Gebäude

Tatort: Limburg, Offheimer Weg 50 Tatzeit: Donnerstag, 06.04.2023, 18.00 Uhr - Samstag, 08.04.2023, 12.00 Uhr

An dem Geschäftshaus einer im Offheimer Weg ansässigen Firma wurden ein Fenster, eine Zugangstür, ein Briefkasten und die Gegensprechanlage an der Haustüre durch Bauschaum beschädigt. Der Täter sprühte zudem Bauschaum in die Felgen von vier Firmenfahrzeugen. Die Höhe des entstandenen Schadens wird auf 500.- EUR geschätzt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Limburg (06431-91400) zu melden.

Gefährliche Körperverletzung

Tatort: Selters - Niederselters, Am Schwimmbad 2, Parkplatz Verbrauchermarkt Tatzeit: Samstag, 08.04.21.50 Uhr

Ein 15 - jähriger aus Niedernhausen geriet mit einem gleichaltrigen aus Bad Camberg in Streit. In dessen Verlauf bedrohte der aus Niedernhausen stammende junge Mann seinen Kontrahenten mit einem Messer. Dieser wehrte sich indem er dem Angreifer Tierabwehrspray ins Gesicht sprühte. Durch Rettungssanitäter wurde zunächst die Augenverletzung behandelt. Die hinzugezogene Funkstreife der Polizeistation Limburg leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung mit Messer und ein weiteres wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Dabei wurde festgestellt, dass gegen junge Mann aus Niedernhausen ein Haftbefehl besteht. Daher wurde er bis zur Vorführung vor den Richter in das Gewahrsam der Polizeistation Limburg eingeliefert.

