POL-F: 220804 - 0868 Frankfurt-Bornheim: Raub an der Hauseingangstür

Frankfurt (ots) - (th) Nach einem Zeugenhinweis konnte am Mittwochabend (03.August 2022) ein Mann in unmittelbarer Nähe zur Staustufe in Schwanheim festgenommen werden, wie er versuchte, mit seinem Feuerzeug eine Wiese in Brand zu stecken. Dies konnte glücklicherweise durch die eintreffenden Polizeikräfte im Ansatz unterbunden werden. Ein aufmerksamer Zeuge meldete ...

