Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Liebenzell - Polizei erwischt Jugendlichen bei versuchtem Automatenaufbruch

Bad Liebenzell (ots)

Am Montagabend haben Beamte des Polizeireviers Calw einen 16-Jährigen noch am Tatort ertappt, nachdem sich dieser an einem Zigarettenautomaten zu schaffen gemacht hatte.

Nach derzeitigem Kenntnisstand bemerkte zunächst ein aufmerksamer Zeuge, gegen 22:30 Uhr, den Jugendlichen, da dieser offenbar wiederholt auf den in der Schillerallee befindlichen Automaten einschlug und versuchte, diesen gewaltsam aufzubrechen. Vor Ort konnten die beschleunigt angefahrenen Polizisten den 16-Jährigen mutmaßlichen Tatverdächtigen antreffen. Das mutmaßliche Tatwerkzeug in Form von Hammer und Meisel befand sich ebenfalls noch am Tatort. Die genaue Höhe des Sachschadens, welcher aufgrund der Aufbruchspuren entstand, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der junge Mann muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen versuchtem besonders schweren Fall des Diebstahls verantworten.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell