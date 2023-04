POL-LM: +++ Mann schlägt zu - Zeugen gesucht +++ Bauzaun an Kindergarten beschädigt +++ Diebstahl von Sanitäreinrichtungen +++ Automaten gestohlen +++

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

1. Mann schlägt zu - Zeugen gesucht,

Weilburg, Keilswingert, Donnerstag, 06.04.2023, 15:15 Uhr

(wie) In Weilburg soll am Donnerstag der letzten Woche ein Mann an einem Gartencenter geschlagen worden sein, die Polizei sucht nun Zeugen der Tat. Ein 35-Jähriger hat am Nachmittag des 06.04.2023 an dem Gartencenter in der Straße "Keilswingert" gerade Altpapier an einer Mülltonne entsorgt, als es zu einem Streit mit einem 40-Jährigen gekommen sein soll. Dieser habe den 35-Jährigen angegriffen und mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Hierbei sei der Angegriffene verletzt und anschließend noch bedroht worden. Da sich zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung Kunden auf dem Gelände aufhielten, bittet die Polizei die möglichen Zeugen sich unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 zu melden.

2. Bauzaun an Kindergarten beschädigt,

Villmar, Peter-Paul-Straße, Freitag, 07.04.2023 bis Samstag, 08.04.2023

(wie) Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte einen Bauzaun auf dem Gelände eines Kindergartens in Villmar beschädigt und das Gelände unberechtigt betreten. Wie der Polizei jetzt angezeigt wurde, haben am Freitag oder Samstag der vergangenen Woche Unbekannte einen Bauzaun auf dem Gelände des Kindergartens in der Peter-Paul-Straße beschädigt. So gelangten die Personen auch auf das Gelände, das Gebäude selbst wurde aber nicht angegangen oder beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 EUR. Die Polizei in Weilburg ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 entgegen.

3. Diebstahl von Sanitäreinrichtungen,

Bad Camberg, Pommernstraße, Mittwoch, 12.04.2023, 14:00 Uhr

(wie) In Bad Camberg wurden am Mittwochnachmittag ausgebaute Sanitäreinrichtungen aus einem Hof entwendet. Unbekannte Täter begaben sich gegen 14:00 Uhr auf ein Grundstück an einem Wohnhaus in der Pommernstraße. Von dort entwendeten sie eine Badewanne und eine Duschwanne, die dort nach Ausbau abgestellt worden waren. Wie die schweren Gegenstände abtransportiert wurden ist nicht bekannt. Die Limburger Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

4. Automaten gestohlen,

Brechen, Freitag, 31.03.2023 bis Sonntag, 02.04.2023

(wie) Am Wochenende vom 31.03.2023 bis zum 02.04.2023 wurden in Brechen drei Blühsamenautomaten gestohlen. Die Automaten waren am Rathaus in Niederbrechen, einem Café in der Limburger Straße und am Dorfgemeinschaftshaus Werschau angebracht. Bisher unbekannte Täter entwendeten die Automaten komplett mitsamt den Befestigungsmaterialien. Zwei der Automaten wurden am Sonntag von aufmerksamen Mitbürgern bereits wieder im Bereich des Radweges R8 zwischen Brechen-Werschau und Hünfelden-Dauborn aufgefunden und bei dem Bürgerbüro abgegeben. Der dritte Blühsamenautomat wurde am 12.04.2023 in der Feldgemarkung Dauborn entdeckt. Der Sachschaden wird auf circa 3.000 EUR geschätzt, die Automaten waren beschädigt und teilweise entleert worden. Die Polizei in Limburg ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

