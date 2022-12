Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Folgenschwerer Verkehrsunfall mit fünf Verletzten in Saarlouis

Saarlouis (ots)

Am Mittwoch, den 28.12.22, gegen 19:20 Uhr befuhr eine 20-jährige Fahrzeugführerin aus Völklingen mit ihrem VW Tiguan die neue Ortsumgehungsstrecke der B51 aus Saarlouis kommend in Richtung Dillingen. Kurz nach Durchfahren der neuen Saarbrücke des Autobahndreiecks Saarlouis kam die junge Frau mit ihrem Pkw in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von ihrer Fahrspur ab und kollidierte auf der Gegenfahrspur mit dem entgegenkommenden Peugeot 208. Durch die Kollision schleuderte der VW anschließend gegen die links- und rechtsseitige Schutzplanke. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Der Peugeot war zum Unfallzeitpunkt mit vier Personen besetzt. Der 53-jährige Fahrer, sein 21-jähriger Beifahrer sowie die 14-jährige Insassin kamen mit leichten Verletzungen davon. Die 49-jährige Fondinsassin des Peugeot musste mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Die verantwortliche Fahrzeugführerin wurde mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge wurden polizeilich sichergestellt, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Spurensicherungsgutachten veranlasst.

Die Unfallörtlichkeit war bis 01:30 Uhr in beide Richtungen vollgesperrt.

