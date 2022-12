Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Wohnungseinbruch sowie verdächtige Wahrnehmungen in Wallerfangen und Rehlingen

Wallerfangen und Rehlingen (ots)

Am frühen Heiligabend kam es in Wallerfangen-St. Barbara gegen 18:15 Uhr zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienanwesen. Die Täter verschafften sich, auf bislang nicht abschließend geklärte Art und Weise, Zugang zu einer Erdgeschosswohnung und erbeuteten Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro. Durch einen aufmerksamen Anwohner konnten die Täter, welche mit einem grauen PKW, vermutlich deutschen Fabrikats, in Richtung Saarlouis flüchteten, bei ihrer Flucht beobachtet werden.

Im gleichen Zeitraum kam es zu einer verdächtigen Wahrnehmung im Weidenbornwerg in Rehlingen. Dort waren gegen 18:30 Uhr zwei unbekannte Männer mit Taschenlampen in einem Garten unterwegs, die jedoch flüchteten, als die Polizei alarmiert wurde.

In beiden Fällen hat die Polizei Fahndungsmaßnahmen eingeleitet und Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Saarlouis unter Tel.: 06831-9010 oder per Mail an pi-saarlouis@polizei.slpol.de.

