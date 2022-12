Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Besucher feiern friedlich den "Heiligmorgen" in Saarlouis und Dillingen

Saarlouis und Dillingen (ots)

Traditionsgemäß feierten dieses Jahr am 24.12.2022 zahlreiche Besucher in der Saarlouiser Altstadt den sogenannten "Heiligmorgen". Die Polizei schätzt, dass sich insgesamt ca. 2000 Personen über den Vormittag hindurch bis ca. 15:00 Uhr in und vor den Gaststätten einfanden. Auch in Dillingen stimmten sich ca. 1500 Besucher bei der "Christmas Party" am Gleisdreieck auf den Heiligabend ein. Genau wie in Saarlouis verlief auch hier die Feier friedlich und ohne, dass die Polizei eingreifen musste.

