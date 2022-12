Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Dunkelgraue Mercedes C-Klasse flüchtet von Unfallstelle

Bous (ots)

An Heiligabend, zwischen 21:15 Uhr und 21:30 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einer dunkelgrauen Mercedes Limousine, vermutlich C-Klasse, die Friedrich-Ebert-Straße mit Fahrtrichtung Kirchstraße in Bous. Nach Zeugenangaben kollidierte der Mercedes mit einem geparkten Kleinwagen. Der Fahrer flüchtete anschließend weiter in Richtung Völklingen. Am Kleinwagen entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro. Die rechte Seite inklusive Außenspiegel wurde beim flüchtenden Pkw beschädigt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis unter der Rufnummer 06831-9010 in Verbindung zu setzen.

