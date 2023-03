Polizei Steinfurt

POL-ST: Metelen, Seniorin in Wohnung bestohlen

Metelen (ots)

Eine Seniorin aus Metelen ist Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Bereits am Montag (27.03.2023) klingelte gegen 14.30 Uhr ein unbekannter Mann an ihrer Wohnungstür an der Pfarrer-Böckmann-Straße. Unter einem Vorwand betrat er unaufgefordert die Wohnung. Als die Seniorin ihm folgte, stand die Wohnungseingangstür noch offen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschaffte sich dadurch ein zweiter Täter unbemerkt Zutritt in die Wohnung. Aus dem Schlafzimmer der Seniorin entwendeten die Unbekannten eine Schmuckschatulle mit Ringen, Uhren und Armbändern. Zum Wert der Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Der erste Täter verließ die Wohnung nach kurzer Zeit wieder und entfernte sich in unbekannte Richtung. Er wird wie folgt beschrieben: er ist etwa 30 Jahre alt, ungefähr 170 cm groß, hat dunkle schwarze Haare, einen dunklen Schnurr- und Dreitagebart. Er trug dunkle Kleidung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, denen zur Tatzeit Verdächtiges im Bereich der Pfarrer-Böckmann-Straße aufgefallen ist oder die ebenfalls ungebetene Gäste an der Haustür hatten, werden gebeten die Polizei in Steinfurt zu kontaktieren, Telefon 02551/15-4115. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei noch einmal eindringlich vor Trickdieben an der Haustür. Seien Sie immer vorsichtig, wenn Fremde an Ihrer Haustür klingeln. Lassen Sie niemanden einfach in Ihre Wohnung. Sollte es dennoch zu einem solchen Vorfall kommen, verständigen Sie die Polizei!

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell