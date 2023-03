Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Bürogebäude

Ibbenbüren (ots)

Ein unbekannter Täter ist in ein Gebäudekomplex an der Hansastraße/Ecke Laggenbecker Straße im östlichen Gewerbegebiet eingebrochen. In dem Gebäude befinden sich drei Büros. Der Spurenlage zufolge beschädigte der Täter ein Fenster und gelangte so ins Innere. Innerhalb des Gebäudes brach er die Türen zu den Büroräumen mit roher Gewalt auf. Der Einbrecher öffnete Schubladen und Schränke. Er stahl mehrere Wertgegenstände, darunter zwei Handys, ein Tablet und eine Kamera im Gesamtwert eines hohen dreistelligen Eurobetrags. Der Einbruch fand am Dienstagabend (28.03.23) gegen 22.00 Uhr statt, wie eine Kameraaufzeichnung belegt. Einer der Geschädigten war zufällig später am Abend noch mal am Bürogebäude und wurde so auf die Tat aufmerksam. Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruchdiebstahl und nimmt Hinweise von Zeugen entgegen. Diese melden sich bitte bei der Wache in Ibbenbüren unter Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell