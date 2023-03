Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Diebstahl aus Kfz

Neuenkirchen (ots)

Unbekannte Täter haben an der Kiebitzstraße die Seitenscheibe eines BMW G3X eingeschlagen und daraus eine Geldbörse entwendet. Der Fahrer stellte den Wagen am Dienstagabend (28.03.) gegen 19.00 Uhr in der Nähe der Meisenstraße ab. Am frühen Mittwochmorgen, gegen 03.00 Uhr, hörte der Mann die Alarmanlage an dem Fahrzeug. Als er diese ausschalten wollte, bemerkte er den Schaden am Fahrzeug. In der Geldbörse, die die Täter entwendeten, befanden sich diverse Dokumenten und eine geringe zweistellige Bargeldsumme. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell