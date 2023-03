Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Messenger-Betrug

Ibbenbüren (ots)

In Ibbenbüren haben Betrüger mit WhatsApp-Nachrichten einen 69-jährigen Mann um einen vierstelligen Geldbetrag gebracht. Der Mann erhielt angeblich von seinem Sohn eine WhatsApp-Nachricht. Darin wurde er gebeten, für ihn Überweisungen zu tätigen. Der 69-Jährige überwies zwei Geldbeträge in vierstelliger Höhe. Kurz darauf nahm er persönlich Kontakt zu seinem Sohn auf und bemerkte den Betrug. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang noch mal eindringlich vor dieser Masche. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Messenger-Nachrichten erhalten, in denen Sie zu Geldzahlungen aufgefordert werden. Vergewissern Sie sich, ob die Nachricht wirklich von einer ihnen bekannten Person kommt. Kontaktieren Sie die Person, die Sie anschreibt, unter der Ihnen bekannten Nummer.

