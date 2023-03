Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Rheine (ots)

Am Dienstagmorgen (28.03.2023) ist es auf der Neuenkirchener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 32-Jährige aus Rheine schwer verletzt wurde.

Eine 46-jährige Frau aus Rheine fuhr gegen 08.30 Uhr mit ihrem Renault Zoe in Richtung Neuenkirchen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge trat in Höhe der Hausnummer 48 die 32-jährige Fußgängerin auf die Fahrbahn. Die Frau wurde vom Pkw erfasst und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die Höhe des Sachschadens wird auf 1000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme war die Neuenkirchener Straße bis 9.15 Uhr voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

