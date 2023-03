Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Mülltonnen in Brand gesetzt

Rheine (ots)

Unbekannte haben am Montagabend (27.03.23) vier Mülltonnen auf einem frei zugänglichen Privatgrundstück an der Bernhardstraße in Brand gesetzt. Der Eigentümer stellte das Feuer gegen 20.20 Uhr fest. Mit Wassereimern gelang es ihm, den Brand eigenständig zu löschen. Zur Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Rheine unter der Telefonnummer 05971/938-4215 entgegen.

