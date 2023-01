FW-EN: Verkehrsunfall

Ennepetal (ots) - Am 27.01.2023 wurde das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug der Hauptwache zu zwei Bodenkontaminationen in Form von Betriebsmitteln alarmiert. Zuerst ging es in für die vier Einsatzkräfte gegen 14:00 Uhr in Richtung Röthelteich. Dort wurden ca. 8 Quadratmeter Betriebsmittel abgestreut, abgestumpft und anschließend aufgenommen. Der zweite Ölunfall befand sich in der Ulmenstraße. Hier rückte das HLF der Hauptwache gegen 16:30 Uhr aus. Auf Grund der ...

mehr