Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230322-2-pdnms Auffahrunfall auf der B 430, Aukrug

Aukrug/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Aukrug/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Am 22.03.2023 um 15.30 Uhr kam es auf der B 430 in Höhe Aukrug zu einem Auffahrunfall an dem mehrere PKW beteiligt waren. Alle vier betroffenen PKW fuhren in Richtung Neumünster. Der erste PKW, ein grauer Ford Kuga musste verkehrsbedingt halten, da er nach links in die Homfelder Straße abbiegen wollte. Ein nachfolgender Fiat Kombi hielt hinter dem Ford. Der von hinten heranfahrende Fahrer eines Hyundai i20 in weiß erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Fiat Kombi auf, der durch den Aufprall auf den Ford geschoben wurde. Der dann folgende PKW, ein dunkelblauer VW Golf Variant, fuhr auf den Hyundai auf. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die B 430 für 45 Minuten voll gesperrt. Der Unfallfallverursacher wurde mit dem RTW in eine Klinik eingeliefert. Des Weiteren waren vorsorglich noch weitere drei Rettungswagen sowie der Rettungshubschrauber vor Ort, die alle nicht benötigt wurden. Der Hyundai war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe beträgt 7.000,-- EUR. Die alarmierten Feuerwehren aus Homfeld und Innien brauchten nicht tätig werden.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Heinrich

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell