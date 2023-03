Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230320-5-pdnms Nichtbeachtung der Vollsperrung Kieler Straße in Neumünster

Die Polizeistation Nord wurde am heutigen Morgen mehrfach zur Vollsperrung in der Kieler Straße in Neumünster gerufen, Grund hierfür war, dass trotz Vollsperrung immer wieder Verkehrsteilnehmer durch den gesperrten Bereich fuhren und es dadurch teilweise zur Gefährdung der dort arbeitenden Straßenbauer kam.

Die Polizei weist darauf hin, das auch die sogenannten Schleichwege über die Straßen Graskamp und Moorweg ausschließlich von Anliegern in den ausgeschilderten Bereichen befahren werden dürfen. Alle anderen Verkehrsteilnehmer folgen bitte den ausgeschilderten Umleitungsstrecken.

Die Polizei Neumünster wird Verstöße konsequent verfolgen, eine Verkehrsordnungswidrigkeit kostet in diesem Fall 50 Euro.

Bitte beachten sie die geltenden Verkehrsvorschriften.

Sönke Petersen

