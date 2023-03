Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230320-4-pdnms Zeugen nach gefährlichen Eingriff in Straßenverkehr in Büdelsdorf gesucht

Büdelsdorf ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 18.03.2023 gegen 16.45 Uhr haben unbekannte einen Gegenstand von der Eisenbahnbrücke in der Brückenstraße in Büdelsdorf auf die Straße vor ein fahrendes Auto geworfen, verletzt wurde hierbei niemand.

Eine 33 jährige Mercedes Fahrerin befuhr die Brückenstraße in Richtung Thormannplatz und konnte drei Personen auf der Eisenbahnbrücke stehen sehen. Da sie schon ein ungutes Gefühl hatte, fuhr sie zu dem Zeitpunkt sehr aufmerksam auf die Brücke zu. Unmittelbar bevor sie unter die Brücke fuhr, konnte sie beobachten, wie eine Person aus dieser Dreiergruppe etwas auf die Fahrbahn warf. Dieser Gegenstand traf jedoch nicht den Mercedes, der Gegenstand schlug unmittelbar vorher auf der Straße auf. Anschließend überfuhr die Mercedesfahrerin den Gegenstand, beim Überfahren des Gegenstandes gab es einen hörbaren Knall, vermutlich handelt es sich bei dem Gegenstand um eine Tetratüte die zerplatzte.

Die Mercedesfahrerin konnte noch beobachten, dass die drei Männer auf der Brücke nach dem Wurf in Richtung Einkaufszentrum Rondo wegliefen.

Die drei flüchtenden Männer waren alle zwischen 30-40 Jahre alt, hatten alle drei dunkle Kleidung an und trugen alle einen schwarzen Bart, sie hatten alle drei ein südländisches Erscheinungsbild.

Die Polizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern, wer kann Angaben zu den drei flüchtenden Männern machen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell