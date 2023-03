POL-NMS: 230320-1-pdnms Schwerer Unfall auf der B 430 Höhe Aukrug

Polizeidirektion Neumünster

Schwerer Unfall auf der B 430 Höhe Aukrug

Aukrug / B 430 ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 19.03.2023 kam es gegen 14.20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 430 Höhe Aukrug, bei dem insgesamt fünf Personen schwerverletzt wurden.

Eine 79 jährige Opel Corsa Fahrerin war mit ihrer 80 jährigen Beifahrerin auf der B 430 in Richtung Hohenwestedt unterwegs.

Ihr entgegen kam ein PKW Mercedes mit drei Personen besetzt. Der 79 jährige Fahrer war mit einer 45 jährigen und einem 15 jährigen Beifahrer auf der B 430 in Richtung Neumünster unterwegs.

Die 79 jährige Corsa Fahrerin wollte dann Höhe Augustenhof nach links in eine Hofeinfahrt abbiegen und übersah hierbei den entgegenkommenden Mercedes. Der Corsa fuhr mit der Fahrzeugfront in die Fahrzeugfront des Mercedes.

Alle fünf am Unfall beteiligten Personen wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Die 80 jährige Beifahrerin im Opel Corsa kam mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Kiel, die vier anderen Personen kamen mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser, bei allen bestand keine Lebensgefahr.

Die B 430 musste während der Unfallaufnahme für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt werden, an den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 18000 Euro.

