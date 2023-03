Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230317-2-pdnms Vermisste Person aus Neumünster

Neumünster (ots)

Neumünster/Seit dem 17.03.2023 um 07.00 Uhr wird der 28 Jahre alte Daniel K. vermisst. Daniel wohnt im Stadtteil Wittorf in Neumünster. Er ist 170 cm groß, hat kurze dunkelblonde Haare und eine kräftige Statur. Herr K. ist Brillenträger, hat einen 3-Tage-Bart und einen auffälligen breiten Gang. Er ist körperlich und geistig eingeschränkt. Der Vermisste trug heute Morgen eine dunkelblaue Jogginghose, eine grüne Winterjacke sowie grüne Winterschuhe. Des Weiteren trug er eine Mütze und einen Schal von Holstein Kiel. Herr K. bedarf dringend ärztlicher Hilfe, da er auf Medikamente angewiesen ist. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Herrn K. geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Neumünster 04321/9451111 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

