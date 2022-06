Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Motorradfahrer verunfallt

Trippstadt (ots)

Am Pfingstmontag, den 06.06.2022, gegen 15:30 Uhr befuhr ein 25-jähriger Mann aus dem Donnersbergkreis die B 48 von Mölschbach in Richtung Johanniskreuz. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Mann in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Das Motorrad rutschte ca. 5 Meter in den Graben. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mittels eines Rettungshubschraubers in ein Krankenhaus verbracht. Für die Dauer von ca. 2 Stunden kam es auf der B 48 zu Verkehrsbehinderungen, bzw. auch kurzzeitigen Vollsperrung. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der 0631 369-2250 oder per Mail an pikaiserslautern2@polizei.rlp.de zu melden. |PvD

