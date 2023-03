Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230320-2-pdnms Zeugen gesucht nach Nötigung auf der B 203 bei Fockbek

Fockbek ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am Samstag, den 11.03.2023, kam es gegen 20.00 Uhr auf der B 203 in Höhe der Elsdorfer Straße in Richtung Fockbek zu einer Nötigung im Straßenverkehr. Die Fahrerin eines Fiat 500 wurde zunächst durch den Fahrer eines Nissan Micra durch eingeschaltetes Fernlicht und sehr geringen Abstand im Bereich des 80 km/h-Bereiches genötigt. Des Weiteren wurden kurz darauf der PKW Nissan und der Fiat durch einen aus Kiel stammenden PKW Kombi überholt. Beim Überholvorgang drängte der Kombi-Fahrer die Fiat-Fahrerin von der Fahrbahn ab und setzte seine Fahrt in Fockbek mit unverminderter Geschwindigkeit fort. Die Fahrerin des Fiat kam mit einem Schrecken davon. Zeugen, die dieses Verhalten beobachtet haben und Angaben zu den Fahrzeugen und Fahrern machen können, wenden sich bitte an die Polizeistation Fockbek unter der Rufnummer 04331 -3322660

