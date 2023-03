Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230320-3-pdnms Vermisste Person in Bordesholm

Bordesholm ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Seit dem 19.03.2023, 11.10 Uhr, wird der 53 jährige Guido B. aus Bordesholm vermisst.

Herr B. ist 185 cm groß, er hat kurze weißgraue Haare, eine normale Figur, bekleidet ist er mit einer dunkelblauen Jeans und einem dunkelblauen Kapuzenpullover. Herr B. trägt weder einen Bart noch eine Brille.

Herr B. hat am 19.03.2023, 06.00 Uhr die Wohnung in Bordesholm verlassen und ist bisher noch nicht zurückgekehrt.

Er hatte suizidale Äußerungen getätigt, als er das Haus verließ.

Am gestrigen Tag wurde bereits durch Polizei und Freiwillige Feierwehr der Bereich am Bordesholmer See abgesucht, bisher ohne Ergebnis. Die Suche wird am heutigen Tage fortgesetzt.

Wer hat Herrn B. gesehen, wer kann Angaben zu seinem jetzigen Aufenthaltsort machen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Neumünster unter der Rufnummer 04321-9450. Ein Lichtbild von Herrn B. kann an der Pressestelle Neumünster angefordert werden ( 04321-9452222 ).

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

