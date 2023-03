Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Haftbefehl und Drogen im Gepäck

Halle/Saale (ots)

Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte am Donnerstag, den 2. März 2023, gegen 10:30 Uhr einen Mann am Hauptbahnhof Halle/Saale. Die Abfrage der Personalien im polizeilichen Informationssystem ergab, dass der aus Guinea-Bissau stammende Mann seit Februar dieses Jahres per Vollstreckungshaftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau gesucht wurde. Demnach hatte ihn das Amtsgericht Zerbst bereits im April 2022 wegen Sachbeschädigung zu einer Geldstrafe von 825 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 55 Tagen verurteilt. Da der 27-Jährige eine sehr geringe Teilzahlung leistete, standen noch 795 Euro oder 53 Tage Haftstrafe aus. Die Einsatzkräfte eröffneten den Haftbefehl, nahmen den Mann fest und mit zur Dienststelle. Bei der sich an-schließenden Durchsuchung wurde in seiner Hose ein szenetypisches Cliptütchen mit Betäubungsmittel, vermutlich Cannabis, fest- und sichergestellt. Da der Verurteilte den geforderten Betrag nicht aufbringen konnte, brachten die Bundespolizisten diesen in die Justizvollzugsanstalt in Halle. Die ausschreibende Behörde wurde informiert. Zudem wurde eine neue Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt.

