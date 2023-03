Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 4,88 Promille: Lebensgefährlicher Vollrausch

Magdeburg (ots)

Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn informierten am Mittwoch, den 1. März 2023, gegen 19:10 Uhr die Bundespolizei über eine hilflose Person in der Vorhalle des Magdeburger Hauptbahnhofes. Eine eingesetzte Streife fand einen 23-Jährigen vor, der offensichtlich übermäßig viel Alkohol konsumiert hatte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 4,88 Promille. Daraufhin wurde ein Rettungswagen hin-zugezogen, der den Mann unverzüglich in eine Klinik brachte. Die Personalienabfrage im polizeilichen Informationssystem ergab zudem, dass der aktuelle Wohnsitz des Polen aufgrund von zwei Diebstahlsdelikten durch die Staatsanwaltschaft Berlin ersucht wurde. Die Beamten setzten diese schriftlich darüber in Kenntnis.

