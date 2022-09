Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Linienbus

Northeim (ots)

Katlenburg-Lindau, OT Katlenburg, Herzberger Straße, Freitag, 23.09.2022, 16:18 Uhr

Katlenburg (sb) - Zu einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus und einer leicht verletzten Person kam es am Freitagnachmittag als ein 35-jähriger Busfahrer mit dem Linienbus aus der Straße "Am Hagen" in die Herzberger Straße einbiegen wollte. Hierbei übersah er den Pkw einer 42-jährigen Frau aus Katlenburg, die vorfahrtsberechtigt war und in Richtung Hammenstedt fuhr. Die Frau aus Katlenburg wurde leicht verletzt, benötigte jedoch keine medizinische Versorgung. Am Pkw und dem Bus entstand ein Sachschaden in Höhe von 6500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell