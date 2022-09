Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: PKW Komplettentwendung

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Seboldshäuser Straße, Donnerstag, 22.09.22, 23.00 Uhr - Freitag, 23.09.22, 07.40 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Freitag, 23.09.22, 07.50 Uhr wurde die Polizei Bad Gandersheim über einen Kraftfahrzeugdiebstahl in der Seboldshäuser Straße in einem Bad Gandersheimer Ortsteil in Kenntnis gesetzt. Der Geschädigte, ein 40-jähriger Bad Gandersheimer teilte mit, dass er seinen Pkw, Mercedes G-Klasse am Donnerstag, 22.09.22, gegen 23.00 Uhr verschlossen auf dem Grundstück an der Seboldshäuser Straße abgestellt hatte. Als er diesen am Freitag, 23.09.22, gegen 07.40 Uhr wieder in Betrieb nehmen wollte, stellte er fest, dass der Pkw nicht mehr vorhanden war. Nach ersten Ermittlungen überwanden die Täter vermutlich das Keyless GO System des erst ein Jahr alten Pkw und entwendeten diesen im oben genannten Tatzeitraum. Der Schaden beläuft sich hierbei auf ca. 140.000,- EUR Zeugen, die in dem oben genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell