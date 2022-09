POL-NOM: Pkw Reifen zerstochen

Uslar (ots) - Uslar (ke) Oskar-Zeller-Straße, 20.09.2022, zwischen 00:00 Uhr und 18:15 Uhr Unbekannte Täter zerkratzen den Lach am weißen Mazda eines 41-jährigen PKW-Fahrers aus Uslar. Der PKW war ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt. Hinweise zur Tat bitte an die Polizei Uslar, Tel.: 05591-926000. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/92600 0 Fax: 05571/92600 150 E-Mail: ...

mehr