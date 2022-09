POL-NOM: Sachbeschädigung an KFZ

Einbeck (ots) - Einbeck (pap) Bei der Polizei Einbeck wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung an der St. Josef Kirche im Stiftsgarten erstattet. Eine Mitarbeiterin der Kirchengemeinde hat am Dienstag, 20.09.2022, gegen 17.30 Uhr in der Kirche einige Arbeiten verrichtet, als sie einen lauten Knall wahrgenommen hat. Die Frau hat dann vor dem Kirchengebäude ein paar Jugendliche angesprochen, die sofort in Richtung ...

