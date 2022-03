Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fremde Frau in der Gartenhütte/ Radfahrer wirft glühende Kippe zurück in Pkw

Menden (ots)

Am Donnerstag ist eine Frau in ein Gartenhaus an der Birkenstraße eingebrochen. Gegen 15 Uhr bemerkte die Eigentümerin den ungebetenen Gast in dem Anbau. Der hatte sich in der Hütte eingeschlossen, machte sich über dort gelagerte Lebensmittel her und reagierte nicht auf Ansprache. Als die Frau begann, Sachen in eine große Tasche zu packen, brach der Eigentümer die Tür gewaltsam auf und holte die Fremde aus dem Gartenhaus. Die Polizei nahm die 28-jährige Frau ohne festen Wohnsitz in Deutschland vorläufig fest.

Eine 31-jährige Pkw-Fahrerin hat am Donnerstag vor einer roten Ampel auf der Märkischen Straße ihren Zigarettenstummel zum Fenster raus auf die Straße geschmissen. Ein unbekannter Fahrradfahrer hob den offenbar noch glühenden Stummel auf und beförderte ihn durch das offene Fenster zurück in ihren Pkw. Er landete an ihrer Jacke und hinterließ dort ein Brandloch. Darauf stieß sie die Tür auf und rammte damit den Fahrradfahrer. Sie verlangte von dem Radfahrer, dass er seine Personalien angeben sollte. Der weigerte sich. Auch bei einem weiteren Stopp an der Musikschule wurden sich die beiden nicht einig. Der Radfahrer fuhr davon, die Frau direkt zur Polizeiwache. Sie erstattete Anzeige wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt. Sie bekam jedoch auch eine Belehrung darüber, dass man Zigarettenreste nicht in die Umwelt entsorgen darf. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell