Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrskontrolle mit weitreichenden Folgen

Mühlhausen (ots)

In der Nacht von Donnertag auf Freitag kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich in Mühlhausen einen Renault. An diesem war ein nicht mehr zugelassenes und nie für das angetroffene Fahrzeug ausgegeben Kennzeichen angebracht. Auch bei dem Fahrer stutzen die Beamten. Dieser war gerade einmal 16 Jahre alt und demzufolge nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Doch das sollten nicht alle Feststellungen der Polizisten gewesen sein. Der Jugendlich fuhr das Fahrzeug unter dem erheblichen Einfluss alkoholischer Getränke. Den 16-Jährigen erwarten nun mehrere Strafverfahren.

