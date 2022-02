Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Telefontrickbetrug in Uder - auch Märkte im Visier der Täter

Uder (ots)

Prepaidkarten verschiedener Anbieterin nutzen immer wieder Betrüger, um sich widerrechtlich zu bereichern. Am Donnerstag gegen 15.00 Uhr wurde die Mitarbeiterin eines Marktes von einem vermeintlichen Servicemitarbeiter telefonisch kontaktiert. Sein vorgetäuschtes Anliegen bestand darin, dass unter anderen Google-Play-Karten in die Kasse eingebucht und freigeschaltet werden müssten. Das fingierte Unternehmen sei beauftragt die gebuchten Karten zu stornieren. Der Grund des Ganzen soll sein, dass die Karten fehlerhaft sind - dem war aber nicht so. Der entstandene Tatschaden beträgt schätzungsweise 165 Euro. Die Polizei im Eichsfeld ermittelt zur Tat.

