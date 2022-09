POL-NOM: Zerkratzter Lack an PKW

Uslar (ots) - Uslar (ke) Danziger Straße, 22.09.2022, zwischen 12:00 Uhr und 14:15 Uhr Bisher unbekannte Täter beschädigten, mittels körperlicher Gewalt, den linken Außenspiegel des, ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellten weißen VW Caddy, eines 35-jährigen PKW-Fahrers aus einem Uslarer Ortsteil. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571-926000. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: ...

mehr