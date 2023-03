Polizei Steinfurt

POL-ST: Metelen, Einbruch in Kita

Metelen (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Montag (27.03.), 21.00 Uhr und Dienstag, 07.00 Uhr in die Kindertagesstätte an der Vechtestraße eingestiegen.

Sie hebelten ersten Ermittlungen zufolge ein Fenster auf und gelangten so in die Kita. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und brachen zwei Schränke gewaltsam auf. Die Täter erbeuteten Süßigkeiten, die für die Osterzeit vorgesehen waren.

Der Schaden liegt insgesamt im geringen dreistelligen Euro-Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

