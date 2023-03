Polizei Steinfurt

POL-ST: Horstmar, 31-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

Horstmar (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist eine 31-Jährige am Montag (27.03.2023) schwer verletzt worden. Die Frau aus Steinfurt war gegen 14.00 Uhr mit ihrem Land Rover auf dem Borghorster Weg in Richtung Borghorst unterwegs. Kurz nachdem sie die Sportanlage passierte, verlor die Steinfurterin aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das Auto überschlug sich, prallte gegen einen Baum und kam auf dem Grünstreifen zum Stehen. Die Frau wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Der Rettungsdienst brachte die 31-Jährige mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Borghorster Weg voll gesperrt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell