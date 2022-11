Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sachbeschädigung mit weiteren Folgen

Kaiserslautern (ots)

Der Polizei wurde am Mittwochmittag eine Sachbeschädigung in der Nordbahnstraße gemeldet. Der Hauseigentümer meldete einen Streit zwischen einer Mieterin und einem Bekannten, dabei wurde ein Fenster des Hauses beschädigt. Bei der Überprüfung der Personalien der Frau kam heraus, dass sie wegen mehrerer Haftbefehle zur Fahndung ausgeschrieben war. Die Polizisten eröffneten ihr die Haftbefehle - demnach konnte die 37-Jährige "wählen", ob sie nun sofort die ausstehenden Geldstrafen in vierstelliger Höhe bezahlt oder ins Gefängnis geht. Weil die Frau den Betrag nicht aufbringen konnte, wurde sie in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Gegen den Verursacher des Schadens am Fenster wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. |elz

