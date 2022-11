Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall verursacht und weitergefahren

Kaiserslautern (ots)

Eine Unfallflucht nahm die Polizei am Mittwoch in der Kantstraße auf. Gegen 17:30 Uhr fuhr eine 25-jährige Frau mit ihrem Ford Fiesta aus der Fritz-Walter-Straße nach links in die Kantstraße. Ein schwarzer Pkw bog im selben Augenblick von der Kantstraße in die Fritz-Walter-Straße ein. Die beiden Pkws touchierten sich. Nach dem Zusammenstoß verließ der unbekannte Fahrer die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Unfallverursacher machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der zuständigen Polizeiinspektion Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

