Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Monster und Eierwerfer

Kaiserslautern (ots)

Etliche Monster besonderer Art hatten sich in Kaiserslautern und Umgebung unter die Halloween-Feiernden gemischt. Sie machten nicht durch auffällige Kostümierungen auf sich aufmerksam, sondern durch besondere Rücksichtslosigkeit und Schadenfreude. In Enkenbach-Alsenborn sowie in verschiedenen Bereichen von Kaiserslautern warfen Gruppen rohe Eier auf - und durch offene Fenster auch in - Häuser. In den meisten Fällen konnten die Verschmutzungen ohne Rückstände entfernt werden, es kam aber auch zu Beschädigungen. Ob die Eierwerfer Halloween und Hexennacht verwechselt haben, ist leider nicht bekannt. Zudem kam es in der Nacht zu vermehrten Ruhestörungen und etlichen Streitigkeiten unter Feiernden.

