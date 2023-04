POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 23.04.2023

Polizeiinspektion Leer/Emden

Leer - Milchtankstellen im Visier von Dieben

Leer - Am Samstagmorgen gerieten zwei Milchtankstellen in Leer in das Visier von bisher unbekannten Dieben. Gegen 07.00 Uhr gelang es den Dieben, einen Verkaufsautomaten in der Meierstraße gewaltsam aufzubrechen und das darin befindliche Bargeld in dreistelliger Summe zu erbeuten. Nur eine halbe Stunde später kam es in der Wüstenei zu einem versuchten Aufbruch eines weiteren Automaten. Nachdem dieses Vorhaben scheiterte, beschädigten sie eine an einer Wand angebrachte Geldkasse und erbeuteten einen einstelligen Bargeldbetrag. In beiden Fällen bittet die Polizei Zeugen und Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Bunde - Nach Widerstand in Gewahrsam genommen

Bunde - Gegen 00.45 Uhr wurde die Polizei in der Nacht zu Sonntag zu einer Veranstaltung in die Waterwallstraat gerufen. Zwischen zwei Männern kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in dessen Zuge ein 38-jähriger Mann aus Weener der Veranstaltung verwiesen wurde. Da der Mann einem Platzverweis nicht nachkam und weiterhin aggressiv war, wurde er in Gewahrsam genommen werden. In diesem Zusammenhang beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten, trat gegen die Tür des Streifenwagens und letztlich ebenfalls gegen das Schienbein eines Polizisten. Der Polizist blieb unverletzt. Der Mann verbrachte die Nacht in einer Gewahrsamszelle. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Leer - Widerstand gegen Polizeibeamte

Leer - Nachdem ein 17-jähriger Leeraner einer Diskothek im Windelkampsweg verwiesen wurde, wollte dieser das Gelände nicht verlassen. Eingesetzte Polizeibeamte verdeutlichten das Hausverbot und erteilten einen polizeilichen Platzverweis. Diesem kam der junge Mann nicht nach und gab sich zudem zunächst durch falsche Personalienangabe als ein 19-Jähriger aus. Im Zuge der Verbringung zur Dienststelle und letztlich folgenden Übergabe an das Jugendamt beleidigte der junge Mann die Polizeibeamten und trat nach diesen. Die Beamten blieben unverletzt.

Hesel - Schwerer Verkehrsunfall

Hesel - Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es gegen Mitternacht in der Nacht zu Sonntag. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 18-jähriger Mann aus Moormerland gemeinsam mit seinem 21-Jährigen Beifahrer die Stiekelkamper Straße in Richtung Neukamperfehn. Aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache kam das Fahrzeug in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Durch den Unfall wurden beide Fahrzeuginsassen schwer verletzt. Lebensgefahr besteht nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. An dem Pkw Audi entstand Totalschaden - dieser musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn war die K 31 bis etwa 03.30 Uhr voll gesperrt.

Emden - Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Emden - Am Samstagabend wurde in der Petkumer Straße gegen 20.45 Uhr ein 28-jähriger Radfahrer im Rahmen einer Verkehrskontrolle kontrolliert. Als er zur Identitätsfeststellung nach Ausweisdokumenten durchsucht wurde, konnte bei ihm eine geringe Menge Marihuana festgestellt werde. Die Drogen wurden sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Emden - Fahren unter Drogeneinfluss

Emden - Gegen 22 Uhr befuhr am Samstagabend ein 28-jähriger Mann mit seinem Pkw die Herderstraße, obwohl er unter dem Einfluss von Betäubungsmittelns stand. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, die Weiterfahrt untersagt. Da sich zudem auf dem Beifahrersitz des Pkw zwei Joints befanden, wurden mehrere Verfahren eingeleitet.

Emden - Fahren ohne Versicherungsschutz

Emden - Am Samstagnachmittag befuhr ein 28-jähriger Mann mit einem E-Scooter die Neutostraße, obwohl für diesen kein Versicherungsschutz bestand. Die Weiterfahrt mit dem E-Scooter wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Emden - Fahren unter Alkoholeinfluss

Emden - In den frühen Morgenstunden des Sonntags befuhr ein 26-jähriger Mann gegen 02.30 Uhr mit seinem Pkw die Boltentorstraße, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,02 Promille. Gegen den Mann wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Emden - Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch - Zeugen gesucht

Emden - Im Zeitraum vom 01.04.2023 bis 22.04.23 zerbrach ein bislang unbekannter Täter bei einem Wohnwagen auf einem Anwesen in der Nordertorstraße ein Fenster und verschaffte sich so Zugang zu dem Fahrzeug. Offensichtlich nächtigte die unbekannte Person in dem Wohnwagen und verzehrte selbst mitgebrachte Süßigkeiten. Ein Diebstahl kann ausgeschlossen werden. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

