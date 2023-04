Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 22.04.2023

Leer (ots)

Fahrraddiebstahl

Ostrhauderfehn - Am Freitagabend kam es gegen 20:30 Uhr zu einem Fahrraddiebstahl beim Badesee in Idafehn. Zwei Jugendliche (13 und 15 Jahre) hielten zur Tatzeit am Ufer des Badesees auf und hatten ihre Fahrräder unverschlossen in der Nähe abgestellt. Einen kurzen Moment der Unachtsamkeit nutzten bisher unbekannte Jugendliche, um die Fahrräder zu stehlen. Personen, die Hinweise zu Tat und/oder Täter machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Rhauderfehn.

Hausfriedensbruch mit anschließender Ingewahrsamnahme

Emden - Am Freitagabend betrat gegen 20:10 Uhr ein 33-jähriger Mann aus Emden in der Hansastraße ein Lebensmittelgeschäft trotz eines bestehenden Hausverbotes. Er zeigte sich gegenüber der Kundschaft verbal aggressiv, pöbelte herum und wollte das Gebäude trotz mehrfacher Aufforderung durch die Angestellten des Geschäftes nicht verlassen. Folglich wurde er angezeigt und, da er bereits schon vorher aggressiv und pöbelnd in der Cirksenastraße aufgefallen war, in den polizeilichen Gewahrsam genommen.

Brand von Zaunelementen -ZEUGEN gesucht-

Emden - Am Freitagmittag kam es gegen 12:45 Uhr zu einem Brand von Zaunelementen neben einem Mehrfamilienhaus in der Straße Zur Konservenfabrik. Durch das Feuer wurde auch die Gebäudeseite in Mitleidenschaft gezogen. Personen kamen nach bisherigen Erkenntnissen nicht zu Schaden. Der Brand wurde durch die Feuerwehr zügig gelöscht. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an, die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Emden.

Mehrere Fälle des Führens eines Fahrzeuges unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Rhauderfehn - Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ohne gültigen Versicherungsschutz führte ein 32-jähriger Mann aus Rhauderfehn seinen Elektro-Roller. Dieses mussten die Polizeibeamten bei einer Kontrolle in der 1. Südwieke in Rhauderfehn am Freitagvormittag gegen 10:45 Uhr feststellen. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Emden - Am Freitag befuhr um 09:26 Uhr ein 27-jähriger Emder mit einem PKW die Ubierstraße, obwohl er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Außerdem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, die Weiterfahrt untersagt. Des Weiteren wurde die Halterin des PKW hinsichtlich des Duldens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

Emden - Am Freitagnachmittag befuhr ein 34-jähriger Mann aus dem Südbrookmerland mit seinem PKW gegen 13:40 Uhr den Stadtteil Larrelt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Dieses mussten Polizeibeamte bei einer Kontrolle in der Hauptstraße feststellen. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, die Weiterfahrt untersagt.

Führen eines Pkw ohne Fahrerlaubnis

Leer - Ein 27-jähriger Mann aus Westoverledingen wurde am Freitagnachmittag gegen 16:50 Uhr in der Mozartstraße von Polizeibeamten kontrolliert. Hierbei mussten die Polizeibeamten feststellen, dass der Mann keinen Führerschein zum Führen eines Pkw hat. Die Fahrt war selbstredend zu Ende und ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Emden - Fahren ohne Versicherungsschutz

Emden - Am Freitagabend befuhr ein 30-jähriger Mann aus Emden gegen 20:25 Uhr mit seinem E-Scooter die Hansastraße, obwohl das Fahrzeug über keinerlei Versicherungsschutz verfügte. Die Weiterfahrt wurde durch die kontrollierenden Polizeibeamten natürlich untersagt und eine entsprechende Anzeige gefertigt.

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Emden - Gegen 15:10 Uhr des Freitages stürzte ein 31-jähriger Motorradfahrer aus Emden mit seinem Motorrad in der Abfahrt Emden-Ost der BAB 31. Dieser verlor in der Abfahrt aus Richtung Leer kommend zunächst die Kontrolle über sein Motorrad, touchierte die linke Schutzplanke, stürzte dann und kam ca. 30 Meter weiter an der rechten Schutzplanke zum Liegen. Der Motorradfahrer zog sich hierbei schwere Verletzungen zu und musste dem Emder Krankenhaus zugeführt werden. Das Motorrad wurde schwer beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Für die Unfallaufnahme musste die Abfahrt für ca. 1 Stunde gesperrt werden.

Verkehrsunfall zwischen Pkw und Rollerfahrer

Leer - Auf der Hauptstraße kam es Freitagabend gegen 22:30 Uhr auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Roller, wobei der 17-jährige Rollerfahrer aus Leer leicht verletzt wurde. Nach dem jetzigen Kenntnisstand befuhr eine 40-jährige Pkw-Fahrerin aus Leer die Hauptstraße in Richtung Hesel und wollte über die Gegenfahrbahn auf ein Tankstellengelände abbiegen. Hierbei übersah sie jedoch den ihr auf der Gegenfahrbahn entgegenkommenden Rollerfahrer. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt und waren nach dem Unfall mit mehr fahrbereit.

