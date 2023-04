POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 25.04.2023

PI Leer/Emden (ots) - ++Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr++Betrunken und ohne Führerschein am Steuer++Verkehrsunfall auf der A 28 nach illegalem Kraftfahrzeugrennen++ Emden - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr In Emden ist es vergangene Woche zu zwei Fällen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gekommen. Bereits am 20.04.2023 ...

mehr