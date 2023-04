Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 27.04.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Wildunfälle++

Polizeiinspektion Leer/Emden - Wildunfälle Ab den Nachmittagsstunden des 26.04.2023 bis in die frühen Morgenstunden des 27.04.2023 kam es im Inspektionsbereich zu zahlreichen Unfällen mit wechselndem Wild. So wurden zum Beispiel im Oberledingerland im Bereich der Großwolder Straße, Grüne Str. und der Gronewoldstr. Zusammenstöße mit Wild gemeldet. Auch kam es in Moormerland auf der Logabirumer Straße und der L24 zu Unfällen dieser Art. Ebenso wurden Unfälle im Wild aus dem Bereich Uplengen gemeldet. Die Polizei möchte in diesem Zusammenhang noch einmal entsprechend sensibilisieren, dass in Bereich von Wald und Feldern ganzjährig zu Wildwechsel kommt. Auch sollten Verkehrsteilnehmende auf entsprechend ausgeschilderten Straßen ihre Aufmerksamkeit erhöhen und auch die Geschwindigkeit anpassen bzw. drosseln. Wechselt ein Tier die Fahrbahn, sollte man sich darüber im Klaren sein, dass weitere Tiere folgen könnten. Steht das Tier bei Dunkelheit auf die Fahrbahn, wird empfohlen, das Fernlicht abzublenden, da die Tiere geblendet werden. Zudem neigen die Tiere dazu, in den Scheinwerfer zu schauen und stehen zu bleiben. Das Betätigen der Hupe kann helfen, dass die Tiere die Straße verlassen. Auch wenn es schwerfällt und man das Tier nicht verletzen möchte: Bremsen/ Geschwindigkeit reduzieren ist richtige, aber nur, wenn es gefahrlos möglich ist. Sollte dies nicht der Fall sein (Bremsweg zu kurz/rückwärtiger Verkehr), kann ein Ausweichmanöver gefährlich sein. Dabei entsteht die Gefahr mit dem Gegenverkehr oder einem anderen Hindernis am Fahrbahn (z.B. Baum) zusammenzuprallen, was einen noch größeren Schaden darstellt.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell