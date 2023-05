Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Diebstahl

In der Zeit zwischen Dienstag, 9. Mai 2023, 18.00 Uhr und Mittwoch, 10. Mai 2023, 6.50 Uhr, entwendeten unbekannte Personen zwei Tiefenlöffel sowie die Einstiegstür eines Minibaggers, welcher in der Letherfeldstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Sachbeschädigung

Am Dienstag, 9. Mai 2023, zwischen 16.30 Uhr und Mittwoch, 10. Mai 2023, 7.30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Personen zwei Fallrohre am Bahnhofsgebäude in der Bahnhofstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Löningen - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Mittwoch, 10. Mai 2023 gegen 16:50 Uhr befuhr eine 61-jährige Löningerin mit ihrem PKW in Löningen die Bremer Straße in Richtung Kreisverkehr. Eine 11-jährige Löningerin fuhr zu diesem Zeitpunkt auf dem Radweg von der Linderner Straße in Richtung Lindenallee. Im Bereich des Kreisverkehres kam es zum Zusammenstoß, das 11-jährige Mädchen stürzte zu Boden und wurde leicht verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Am PKW entstand zudem ein Sachschaden, der auf ca. 1.000,- EUR geschätzt wurde.

Cloppenburg - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 10. Mai 2023 um 18:30 Uhr befuhr ein 25-jähriger Cloppenburger mit einem e-Scooter den Hagenweg in Cloppenburg, obwohl er unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Drogenvortest lieferte ein positives Ergebnis. Gegen den 25-jährigen Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Cloppenburg - Erlöschen der Betriebserlaubnis

Am Mittwoch, 10. Mai 2023 um 15:10 Uhr wurde in Cloppenburg am Lankumer Ring auf dem Parkplatz eines Baumarktes ein 18-Jähriger angetroffen, dessen Pkw derartige Bauartveränderungen aufwies, dass diese Veränderungen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. So waren ein nicht zugelassenes Standlicht sowie eine nicht eingetragene Rad-Reifen-Kombination verbaut, wofür die notwendige Änderungsabnahme einer technischen Prüfstelle nicht vorlag. Gegen den 18-jährigen Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Garrel - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 10. Mai 2023 gegen 23:20 Uhr befuhr ein 34-jähriger Cloppenburger in Garrel die Industriestraße mit seinem PKW, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Um hier weitere Straftaten zu verhindern wurden die PKW-Schlüssel beschlagnahmt. Es wurde gegen den Cloppenburger ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. Gegen die 34-jährige Halterin, die ebenfalls aus Cloppenburg stammt, wurde zudem ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, da diese die Fahrt zuließ.

