Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person unter Beteiligung eines Schwerlasttransportes

Am 11.05.2023, gegen 22:10 Uhr, befuhr ein 24-Jähriger aus Emstek/OT Bühren die Bundesstraße 72 in 49685 Emstek in Fahrtrichtung Schneiderkrug. Auf der dortigen "2zu1-Regelung", kurz vor der Abfahrt Emstek-Ost, überholte der 24-Jährige ein oder mehrere Fahrzeuge auf der dafür vorgesehenen zweiten Spur. Dabei übersah er offensichtlich den mit vier Fahrzeugen (Hilfspolizei) begleiteten Schwerlasttransport mit Überbreite und kollidierte mit diesem. Zwei entsprechende Begleitfahrzeuge Schwerlasttransport sicherten den Schwerlasttransport nach vorne und zwei Weitere nach hinten ab. Mit den zuletzt genannten beiden PKW der Hilfspolizei kollidierte der 24-Jährige in der Folge, nachdem er mit dem Schwerlasttransport zusammenprallte. Der 24-jährige Unfallverursacher wurde durch den Unfall leicht verletzt. Die beiden weiteren beteiligten Fahrzeugführer der Begleitfahrzeuge (Hilfspolizisten) wurden maximal leicht verletzt und vor Ort vorsorglich vom Rettungsdienst behandelt. Der Fahrzeugführer des Schwerlasttransportes blieb unverletzt. Am Unfallort entstand ein großes Trümmerfeld. Die Bundesstraße 72 wird in diesem Bereich seitens der Straßenmeisterei vollgesperrt und der Verkehr wird entsprechend abgeleitet. Es erfolgt aktuell die Unfallaufnahme seitens der Polizei Cloppenburg und die Bergung der beteiligten Fahrzeuge. Eine Rundfunkdurchsage ist bereits erfolgt. Es wird ggf. nachberichtet.

