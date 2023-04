LPI-J: Jugendliche Randalierer

Apolda (ots) - Am 13.04.2023 wurde eine Restmülltonne in der Schillerstraße in Apolda in Brand gesteckt. Die Tonne brannte komplett aus. Die Polizei ermittelt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda. (Tel.: 03644/541-0). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de ...

mehr