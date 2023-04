LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle

Weimar (ots) - In der Nacht vom 25.04. zum 26.04.2023 entwendeten unbekannte Täter von einem in der Schwanseestraße geparkten Pkw Honda den Katalysator. Zur Tatzeit krochen der oder die Täter unter den Pkw, schnitten den Katalysator aus der Auspuffanlage heraus und entfernten sich wieder vom Tatort. Der Schaden am Pkw ist mit 100 Euro relativ gering, der Wert des entwendeten Katalysators beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

