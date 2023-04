Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Erneut ein Auto erheblich beschädigt

Marburg-Biedenkopf (ots)

(Bezug: Presseinfo vom 14. April)

Rauschenberg

Nachdem in der Nacht zum Donnerstag, 13. April, an einem unter dem offenen Carport eines Anwesens in der Siedlungsstraße geparkten VW Golf durch eine mutwillige Sachbeschädigung ein vierstelliger Schaden entstand, ermittelt die Polizei nun in einem weiteren gleichartigen Fall. Diesmal traf es einen blauen VW Touran, der zur Tatzeit zwischen 20 Uhr am Sonntag und 10.30 Uhr am Montag, 17. April vor dem Anwesen Jahnstraße 4 stand. Jemand verkratzte in dieser Zeit die Beifahrerseite und Teile der Motorhaube und verursachte dadurch einen Schaden von nach ersten Schätzungen mindestens 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise zu den geschilderten Fällen nimmt die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 entgegen. Die Polizei bittet aufgrund der Ereignisse zudem um besondere Aufmerksamkeit und sofortige Mitteilung bei der Beobachtung einer verdächtigen Person.

Martin Ahlich

